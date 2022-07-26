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Transfer haberi: Memphis Depay için Juventus devrede

Bu yaz Barcelona'dan ayrılması beklenirken ismi Tottenham ile anılan Memphis Depay için İtalyan ekibi Juventus'un da devreye girdiği belirtildi.

26 Temmuz 2022, Salı 11:40 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Memphis Depay için Juventus devrede

Barcelona ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek Memphis Depay'ın bu yaz takımdan ayrılması gündemde... Hollandalı oyuncuyla özellikle Tottenham ve eski takımı Manchester United'ın ilgilendiği iddia edilirken İtalya'dan Juventus da devreye girdi. 

Mundo Deportivo'ya göre Juventus, Memphis Depay transferi için oldukça istekli durumda. Nitekim İtalyan ekibinin temsilcileri Depay'ın transfer durumuna ilişkin bilgi almak adına bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyorlar. 

Barcelona'nın Depay için 20 milyon Euro düzeyinde bir bonservis talep ettiği aktarılmakta. 

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