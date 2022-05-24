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Transfer haberi: Mbappe'yi kaçıran Real Madrid'den Rafael Leao atağı

Kylian Mbappe'nin PSG'de kalma kararı sonrası Real Madrid, hücum hattını güçlendirmek adına yeni isimlere yönelirken gündemin ilk sırasında Milan'ın yıldızı Rafael Leao yer alıyor.

24 Mayıs 2022, Salı 16:38 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Mbappe'yi kaçıran Real Madrid'den Rafael Leao atağı

Real Madrid, uzun süredir beklediği Kylian Mbappe transferinden istediği sonucu alamadı. Fransız yıldızın PSG'de kalma kararı sonrası yeni hedeflere yönelen Real Madrid'in listesinde ilk sırada Milan'dan Rafael Leao yer alıyor. 

Marca'nın haberine göre Real Madrid, Milan'dan Rafael Leao'nun transferini bitirmek istiyor. 22 yaşındaki oyuncu, şampiyon olduğu Milan'da çok iyi bir dönem geçirirken bonservisinin 100 milyon euro seviyelerinde olması bekleniyor. 

Bu sezon Milan formasıyla Serie A'da çıktığı toplam 34 maçta 11 gol, 10 asistlik performans sergileyen Portekizli oyuncu ile PSG'nin de ilgilendiği belirtilmekte. 

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