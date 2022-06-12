Jorge Jesus ve Mario Branco ikilisinin çalışmalara başladığı Fenerbahçe , daha önce Portekiz'de forma giymiş isimlerle ilgili transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz Portekiz ekibi Belenenses'ten Sochi'ye transfer olan Mateo Cassierra ile ilgilendiği açıklandı.

Kolombiyalı golcünün menajerliğini yapan Nikos Petropoulos, oyuncusuyla ilgilenen takımları açıklarken bunların arasında Fenerbahçe'nin de ismine yer verdi. Cassierra ile Zenit, River Plate, Kızılyıldız, Olympiacos ve Türkiye'den Fenerbahçe'nin ilgilendiğini belirtti.





2016'da 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Deportivo Cali'den Ajax'a transfer olarak Avrupa kariyerine başlayan Cassierra, daha sonra kiralık olarak Groningen ve Arjantin'de Racing Club formaları giymişti. 2019'da Belenenses, Ajax'tan Cassierra'yı kadrosuna kattı. Burada geçen iki sezonun ardından ise Rus ekibi, Kolombiyalı golcüyü 1.2 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.

Bu sezon Rusya Premier Liga'da Sochi formasıyla toplam 22 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu; 14 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.