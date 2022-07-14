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Transfer haberi: Marek Hamsik'ten Napoli'ye Kim Min-jae tavsiyesi

Uzun yıllar Napoli forması giyen ve şimdilerde kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Marek Hamsik, Napoli'ye transferi gündeme gelen Kim Min-jae hakkında açıklamalarda bulundu.

14 Temmuz 2022, Perşembe 14:40 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Marek Hamsik'ten Napoli'ye Kim Min-jae tavsiyesi

Napoli'nin efsane oyuncularından olan ve şimdilerde Trabzonspor forması giyen Marek Hamsik, eski takımının transfer hamlesine onay verdi. Hamsik, Napoli'nin Kim Min-jae'yi kadrosuna katacağı söylentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.


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Kalidou Koulibaly'nin Chelsea ile anlaşması sonrası Napoli, savunma hattına takviye adına çalışmalarını hızlandırırken gündemin ilk sırasında Fenerbahçe 'den Kim Min-jae yer alıyor. Güney Koreli oyuncunun bu transfer adına görüşmelerde bulunduğu iddia edilmekte. 

Konuya ilişkin Radio Marte'ye konuşan Marek Hamsik, "Kalidou Koulibaly'nin ayrılması durumunda yerini doldurmak zor olacak. O dünyanın en iyi savunma oyuncularından biri. Ancak Kim'in iyi bir sezon geçirdiğini ve fiziksel olarak güçlü bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca çok iyi bir ayağı var" ifadelerini kullandı. 

Verdiği röportajda Marek Hamsik, futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Napoli'de farklı bir görevde yer almaktan da mutluluk duyacağını aktardı. 

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