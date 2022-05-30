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Transfer haberi: Marco Asensio, Real Madrid'den ayrılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Real Madrid'de önümüzdeki yaz sözleşmesi bitecek Marco Asensio'nun bu yaz itibariyle takımdan ayrılmak istediği belirtiliyor.

30 Mayıs 2022, Pazartesi 10:25 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Marco Asensio, Real Madrid'den ayrılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ederek zafere ulaşan Real Madrid'de gözden düşen Marco Asensio'nun takımdan ayrılması bekleniyor. Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Asensio'nun bu yaz bonservisiyle takımdan ayrılacağı aktarılmakta. 

Ok Diario'nun haberine göre Real Madrid, bu yaz Asensio için 30 milyon euro düzeyinde bir bonservis talep ediyor. İspanyol oyuncu ile Arsenal, Milan ve Tottenham'ın ilgilendikleri belirtilmekte. 

Bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 42 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu; 12 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı. 

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