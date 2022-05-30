Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ederek zafere ulaşan Real Madrid'de gözden düşen Marco Asensio'nun takımdan ayrılması bekleniyor. Haziran 2023'te sözleşmesi bitecek Asensio'nun bu yaz bonservisiyle takımdan ayrılacağı aktarılmakta.

Ok Diario'nun haberine göre Real Madrid, bu yaz Asensio için 30 milyon euro düzeyinde bir bonservis talep ediyor. İspanyol oyuncu ile Arsenal, Milan ve Tottenham'ın ilgilendikleri belirtilmekte.

Bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 42 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu; 12 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.