Transfer haberi: Marcelo, Leeds United yolunda

Real Madrid'in tecrübeli isimlerinden Brezilyalı sol bek Marcelo, 14 yıl sonra İspanyol devinden ayrılmaya hazırlanıyor. Marcelo'nun sözleşmesi Haziran ayı sonunda bitiyor.

El Nacional'in haberine göre sezon sonu takımdan ayrılacak Marcelo için İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United devrede. Leeds'in 1.5 yıllık bir sözleşme önerisinde bulunması bekleniyor.

Leeds United'ın talebi, Marcelo'yu ara transfer döneminde kadrosuna katmak. Bunun için de Real Madrid'in oyuncuyu devre arasında serbest bırakmasını bekledikleri aktarılmakta.