Manchester United'da sezon sonuna kadar menajer olarak görev yapacak sonrasında ise bir değişiklik olmazsa 2024'e kadar danışmanlık görevi yürütecek Ralf Rangnick, Chelsea'den Timo Werner'in ismine yoğunlaşmış durumda. Leipzig'in yaratıcısı olarak tanımlanan Rangnick'in Timo Werner'in kariyerini de yeniden hareketlendirebileceği aktarılmakta.

Bild'in haberine göre Manchester United Menajeri Ralf Rangnick, transfer adına Werner'in durumunun araştırılmasını istese de United'ın işi çok kolay durmuyor. Chelsea ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Werner'in takımdan ayrılmasının kolay görülmediği ifade belirtiliyor.