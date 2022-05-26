Manchester United ve Tottenham, savunma hatlarına takviye adına İtalya'ya yönelmiş durumdalar. İki takımın da Inter forması giyen Alessandro Bastoni ile ilgilendikleri belirtiliyor.

La Gazzetta dello Sport, savunma hatlarını güçlendirmek adına Manchester United ve Tottenham'ın aynı hedefe yöneldiklerini belirtti. Alessandro Bastoni, iki takımın da yaz transfer hedefleri arasında yer alıyor.

23 yaşındaki oyuncunun Inter ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Bu sezon Inter formasıyla toplam 44 maça çıkan 23 yaşındaki stoper; 1 gol, 3 asistlik de skor katkısı sağlarken yüksek bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılması bekleniyor.