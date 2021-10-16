İngiliz devi Manchester United, yaz transfer döneminde yaptığı Raphael Varane hamlesi sonrası savunmaya bir takviye daha yapmanın peşinde. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Manchester United'ın gündeminde Torino'nun Brezilyalı stoperi Bremer bulunuyor.

24 yaşındaki Bremer'in Torino ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. Başarılı stoper ile Barcelona, Inter, Napoli ve Borussia Dortmund gibi önemli ekiplerin de ilgilendikleri belirtiliyor.

Manchester United'ın bu hafta sonu oynanacak Napoli - Torino maçında Bremer'i yerinde izleyeceği aktarılmakta.