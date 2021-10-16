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Transfer haberi: Manchester United, Bremer'in peşinde

İngiliz devi Manchester United, ismi birçok büyük takımla anılan Torino'nun Brezilyalı savunmacısı Bremer'i yakından takip ediyor.

16 Ekim 2021, Cumartesi 10:30 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Manchester United, Bremer'in peşinde

İngiliz devi Manchester United, yaz transfer döneminde yaptığı Raphael Varane hamlesi sonrası savunmaya bir takviye daha yapmanın peşinde. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Manchester United'ın gündeminde Torino'nun Brezilyalı stoperi Bremer bulunuyor. 

24 yaşındaki Bremer'in Torino ile olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona eriyor. Başarılı stoper ile Barcelona, Inter, Napoli ve Borussia Dortmund gibi önemli ekiplerin de ilgilendikleri belirtiliyor. 

Manchester United'ın bu hafta sonu oynanacak Napoli - Torino maçında Bremer'i yerinde izleyeceği aktarılmakta. 

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