Transfer haberi: Manchester City, Xavi Simons ile ilgileniyor

PSG'nin genç yeteneği Xavi Simons, takımda yeterince süre alamadığı gerekçesiyle kontratının biteceği sezon sonunda ayrılığa hazırlanıyor. Eski takımı Barcelona'nın istediği belirtilen Xavi Simons için şimdi de Manchester City'nin devrede olduğu iddia edilmekte.

TeamTalk'un haberine göre Manchester City, Xavi Simons ile ilgilense de transferi belirleyecek noktadaki durum merak ediliyor. Xavi Simons, yeni gideceği takımda oynayacağına yönelik bir garanti bulmak istiyor. Pep Guardiola'nın Manchester City'sinde kadro dikkate alındığında Simons'un forma garantisinin pek mümkün olmadığı belirtiliyor.