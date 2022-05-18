Premier Lig'in devleri Manchester City ve Manchester United, River Plate'in genç yıldızı Enzo Fernandez'in transferi için karşı karşıya...

Manchester United'da yeni menajer Erik ten Hag, takım kadrosunda geniş çaplı bir değişiklik planlıyor. Clarin'in haberine göre planlanan bu revizyon kapsamında United, Enzo Fernandez için devreye girdi.

Enzo Fernandez ile United'ın yanı sıra Manchester City de iligleniyor. River'dan Julian Alvarez'in transferini bitiren City, Enzo Fernandez'i de kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz devleri dışında Real Madrid'in de ilgilendiği Enzo Fernandez'in sözleşmesinde 17 milyon sterlinlik serbest kalma maddesi olduğu ifade ediliyor.