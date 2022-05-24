Devre arasında Lazio'dan kiralık olarak geldiği Mallorca'nın LaLiga'da kalmasında büyük rol oynayan Vedat Muriç, kariyerine İspanya'da devam edebilir. Mallorca, Fenerbahçe 'nin eski golcüsünü takımda tutmak istese de kendileri adına yüksek olan satın alma bedelini düşürmenin peşinde...

Bonservisi için indirim talebi

Diario de Mallorca'nın haberine göre Mallorca, Vedat Muriç'in takımda kalması adına Lazio ile görüşmelere başlayacaktı. Ocak ayında kiralama sözleşmesine eklenen satın alma maddesi 12 milyon euro olarak belirlenmişti ki bu daha önce Mallorca'nın herhangi bir oyuncu için ödemediği bir bedel... Mallorca, Muriç'i kadroda tutmak adına Lazio'dan bir indirim talep etmekte.

Lazio tarafında ise teknik direktör Maurizio Sarri'nin planları arasında yer almayan Muriç için her türlü teklifi dinlemeye açık bakılıyor.

2020-21 sezonu öncesinde 19.92 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, geride kalan sezonun devre arasında kiralandığı Mallorca'da 16 LaLiga maçına çıkarken 5 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.