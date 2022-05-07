Liverpool'da menajer Jürgen Klopp, hücum hattının sağ tarafı için alternatif bir isim talebinde bulundu. Bu doğrultuda harekete geçen Liverpool, Napoli'den Hirving Lozano için devreye girdi.

Daily Express'in haberine göre Liverpool, yaz transfer döneminde Lozano'yu kadrosuna katmak istiyor. Meksikalı oyuncunun yaz aylarında Napoli'den ayrılması gündemde.

İtalyan ekibi ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Hirving Lozano, bu sezon takımıyla Serie A'da çıktığı 28 maçta 5 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.