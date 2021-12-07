2020'nin yaz transfer döneminde Barcelona'dan Juventus'a büyük beklenti ile gelen Brezilyalı orta saha Arthur, İtalyan ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Arthur'un ara transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyebileceği ve bu doğrultuda da Liverpool, Sevilla gibi ekiplerin kendisiyle ilgilendiği belirtiliyor.

Arthur'un Juventus ile Haziran 2025'e kadar bir sözleşmesi bulunsa da teknik direktör Massimiliano Allegri'nin orta saha rotasyonunda en az şans verdiği isimlerden biri konumunda. Bu durumdan dolayı memnuniyetsizliğini dile getiren Brezilyalı orta saha, takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Todofichajes'in haberine göre Liverpool ve Sevilla, Brezilyalı oyuncunun kariyerinde yeniden bir hareketlenme yaratabilecek ekipler olarak gösteriliyor. İki kulübün de satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifi sunabilecekleri aktarılmakta.

Arthur Melo, 2020 yaz transfer döneminde 72 milyon Euro bonservis ve 9 milyon Euro bonuslar karşılığında Barcelona'dan Juventus'a transfer olmuştu. Bu transfer sürecinde şimdilerde kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic de Barcelona'nın yolunu tutmuştu.