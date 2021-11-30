Transfer haberi: Liverpool, Kalvin Phillips için devrede

Premier Lig'in devlerinden Liverpool, ara transfer dönemi için hedeflerini belirlemiş durumda. Liverpool, bir forvet ve bir orta saha takviyesi yapmayı planlarken orta saha adına gündeme gelen isim Leeds United'ın yıldızı Kalvin Phillips oldu.

Fichajes'in haberine göre Liverpool, Leeds United'dan Kalvin Phillips'i kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Leeds ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Marcelo Bielsa'nın en güvendiği isimlerin başında gelen Kalvin Phillips, önemli isimlerinden biri haline geldiği İngiltere Milli Takımı ile de 19 kez sahaya çıktı.