Transfer haberi: Lingard için Tottenham da devrede

Premier Lig devlerinden Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jesse Lingard, devre arasında takımdan ayrılabilir. İngiliz yıldızın ismi birçok takımla geçerken devreye giren son ekip Tottenham oldu.

ESPN'in haberine göre Antonio Conte yönetimindeki Tottenham, Lingard'ı kadrosuna katmak istiyor. Manchester United'ın da sezon sonunda bedava gitme riski olan Lingard'ı uygun bir bonservis bedeliyle devre arasında satması bekleniyor.

Tottenham'ın yanı sıra Lingard ile Barcelona ve Milan gibi devlerin ve Premier Lig'den de Everton, Newcastle ve West Ham'ın ilgilendikleri belirtiliyor.