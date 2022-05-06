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Transfer haberi: Lille'de Burak Yılmaz'ın yerine Ludovic Ajorque

Sözleşmesi bitecek millî oyuncumuz Burak Yılmaz ile yollarını ayırmaya hazırlanan Lille, Strasbourg'un golcüsü Ludovic Ajorque'u kadrosuna katmak istiyor.

06 Mayıs 2022, Cuma 12:00 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Lille'de Burak Yılmaz'ın yerine Ludovic Ajorque

Lille forması giyen millî oyuncularımızdan Burak Yılmaz, sözleşmesinin bitmesi ile sezon sonunda takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Lille'e golcü oyuncunun yerine alternatif isim de belirlendi. 

La Voix du Nord'un haberine göre Burak Yılmaz ile yollarını ayıracak olan Lille, Strasbourg'un golcüsü Ludovic Ajorque'u kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken Ajorque, Lille'in yanı sıra Alman ekiplerinin de gündemine gelmiş durumda. 

Bu sezon Strasbourg formasıyla Ligue 1'de 33 maça çıkan 28 yaşındaki forvet; 12 gol, 8 asistlik skor katkısı sağlamayı başardı. 

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