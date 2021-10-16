Bayern Münih'in Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski'nin olası yeni adresine ilişkin söylentiler artıyor. Şimdi de menajeri Pini Zahavi'nin de düşünceleri kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin ismi öne çıkıyor.

Bild'in haberine göre Robert Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi, Manchester City'yi oyuncusunun potansiyel yeni adresi olarak tanımladı.

City'de golcü arayışı

Sezon başında Harry Kane transferini bitiremeyen Manchester City'nin devre arasında veya sezon sonunda bir golcü transferi gerçekleştireceği belirtilmekte. Bu doğrultuda Bayern Münih'ten Robert Lewandowski'nin gündemde olduğu belirtilirken Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ın da ismi geçiyor.

Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2023'te bitecek 33 yaşındaki yıldız Robert Lewandowski, daha önce yaptığı açıklamalarda Premier Lig'de oynama deneyimini yaşamak istediğini belirtmişti.