Leipzig'de bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerinin gözdesi haline gelen Christopher Nkunku'nun durumu merak ediliyor. Alman ekibi, çok sayıda talibi olan 24 yaşındaki oyuncu için talep edeceği bonservis bedelini belirledi.

The Independent'ın haberine göre Leipzig, Christopher Nkunku'nun bonservisi olarak 100 milyon sterlin istiyor. Haberde Fransız oyuncu ile Arsenal, Liverpool, Manchester United ve PSG'nin ilgilendiği belirtiliyor.

Nkunku'nun bu yaz Leipzig'de kalmaya sıcak baktığı ifade edilmekte. Geçen sezon çıktığı 52 maçta 35 gol atan Fransız yıldızın serbest kalma maddesi içeren yeni bir sözleşme imzalaması bekleniyor.