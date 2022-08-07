Transfer döneminin başına ismi Galatasaray ile anılan son dönemde ise Konyaspor'dan teklif aldığı belirtilen Keita Balde, geleceğine ilişkin rotayı henüz çizmiş değil. Balde'nin karar adına Valencia'yı beklediği belirtiliyor.

AS, Valencia'da Marcos Andre ve Fenerbahçe 'nin istediği Maxi Gomez'in takımdan ayrılmaları durumunda teknik direktör Gattuso'nun Keita Balde'yi kadrosunda isteyebileceğini belirtiliyor. Cagliari'nin Serie B'ye düşmesi sonrası serbest kalan Balde'nin de İspanya'da oynamak istediği aktarılmakta.

27 yaşındaki forvetin Valencia beklentisiyle İtalya ve Türkiye'den gelen teklifleri reddettiği aktarılıyor. İki ülkeden özellikle Sampdoria ve Konyaspor'un tekliflerinden bahsedilmekte.

İtalya'da AB dışı bir oyuncu olarak forma giyen Senegalli forvet, Cotonou Anlaşması kapsamında Valencia'ya transfer olduğunda AB dışı oyuncu statüsünde yer almadan forma giyebilecek.