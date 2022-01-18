Transfer haberi! Kolasinac Fenerbahçe'ye çok yakın
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna katmak istediği isimlerden birisi olan Sead Kolasinac için sarı lacivertliler yeniden harekete geçti. Arsenal forması giyen 28 yaşındaki sol bek oyuncusu için anlaşmanın yakın olduğu ifade edildi.
Fenerbahçe , Kolasinac'ı yeniden gündemine aldı. Football.london'un haberine göre Sarı-Lacivertliler, bu transferde mutlu sona yakın. Haberde, "Kolasinac, Fenerbahçe'ye çok yaklaştı" ifadelerine yer verildi. Mesut Özil'in en yakın arkadaşlarından biri olan oyuncunun da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Londra'da görüntülenmiş ve teknik direktör arayışları için İngiltere'de olduğu söylenmişti. Ancak Başkan Koç'un Arsenal'li yetkililerle ve Kolasinac'ın menajeriyle de görüştüğü iddia edildi.