Bayern Münih altyapısından yetişen ve sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılan ve ismi birçok Avrupa deviyle anılan Kenan Yıldız'ın yeni yeni rotası İtalya oldu. İtalya basınından Nico Schira, Juventus'un Kenan ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Schira, geçtiğimiz sezon Bayern U19'da tüm kulvarlarda 20 maça çıkan ve 6 gol, 8 asistle oynayan 17 yaşındaki oyuncunun Siyah Beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzaladığını aktardı. Bayern'e yetiştirme bedeli ödeyecek olan Torino ekibinin transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Türkiye U17 Milli Takımı formasını 10 kez giyen Kenan, 3 gol atmayı başardı.

Alman kulübü, Kenan'ın profesyonel sözleşme taleplerini çok bulduğu, genç futbolcunun ise A Takım'da oynama garantisi alamadığı için yolların ayrıldığı bildirildi. Panzerler'in Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic de "Ne yazık ki Kenan, kulübümüzden ayrılacak" diye konuştu. 2021 yılından itibaren Türkiye U17 Milli Takımı'nda oynayan, orta sahanın yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Kenan, Ay Yıldızlı forma ile çıktığı 10 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.







