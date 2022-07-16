Alvaro Morata'nın da ayrılığı ile Juventus, Dusan Vlahovic'i yedekleyebileceği forvet arayışlarını sürdürüyor. Torino ekibi, uzun süredir gündeminde yer alan Marko Arnautovic için girişimlerini hızlandırmış durumda.

Calciomercato'nun haberine göre Juventus, Arnautovic transferini bir an önce bitirmek istiyor. Beşiktaş 'ın da gündemine gelen Avusturyalı golcünün Bologna ile olan sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek.

Bologna'nın Arnautovic için 15 milyon Euro düzeyinde bir bonservis talep ettiği ve Juventus'un Daniele Rugani'yi de dahil ettiği bir teklif ile bu bonservis tutarını düşürmeye çalıştığı belirtiliyor.