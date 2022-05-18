Manchester United'da sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılması beklenen Paul Pogba'nın yeni durağının neresi olacağı merak konusu... Fransız yıldızın eski takımı Juventus'a döneceği konuşulurken İtalyan ekibinin de eski yıldızı için teklifini yaptığı aktarıldı.

Goal'un haberine göre Juventus, Paul Pogba'ya 3 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Teklifin senelik 7.5 milyon euro + bonuslar şeklinde yapıldığı ve Fransız yıldızın tüm teklifleri değerlendirme sürecinde olduğu belirtildi.

2012'de Manchester United'ın altyapısından Juventus'a transfer olan Paul Pogba, İtalya'daki başarılı dönemi sonrası 2016'da 105 milyon euro bonservis bedeliyle yeniden Manchester United'a kadrosuna katılmıştı.