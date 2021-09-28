İtalya Serie A'da sezona istediği gibi başlayamayan Juventus, devre arası için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan devinin, uzun süredir listesinde olan Borussia Dortmund'un Belçikalı orta sahası Axel Witsel'i kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor.

Axel Witsel'in Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Dortmund ile Witsel arasında henüz sözleşme uzatma adına bir anlaşma sağlanamamış durumda.

Sport Mediaset'in haberine göre Juventus Teknik Direktörü Massilimiano Allegri, Witsel'i çok beğeniyor ve takımında görmek istiyor. Haziran ayında sözleşmesi bitecek oyuncu için Juventus'un devre arasında Dortmund ile bir anlaşma sağlayabileceği ifade edilmekte.