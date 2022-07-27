Transfer haberi: Juventus, Timo Werner için görüşmelere başladı

Juventus, hücum hattında Dusan Vlahovic'in yanına bir ekleme yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan devinin gündemine gelen son isim Chelsea'den ayrılabileceği konuşulan Timo Werner oldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Juventus, Werner'in transferi konusunda görüşmelere başladı. İtalyan ekibinin teknik direktörü Massimiliano Allegri için öncelik hâlâ Alvaro Morata olsa da Juventus'un Werner transferi konusunda da istekli olduğu belirtiliyor.

Chelsea'nin Werner'in kiralık olarak başka takıma gitmesine sıcak baktığı aktarılmakta. Bu gelişme sonrası Juventus dışında başka takımların da Alman golcü için devreye girmeleri bekleniyor.