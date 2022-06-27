Transfer haberi: Juventus, Leandro Paredes için teklifini yaptı

PSG, bu yaz Leandro Paredes'i satmaya sıcak bakıyor. Fransız ekibindeki sözleşmesinin sonuna gelerek takımdan ayrılan Angel Di Maria'yı kadrosuna katmaya hazırlanan Juventus, Leandro Paredes için de devreye girmiş durumda.

La Repubblica'nın haberine göre Juventus, Arjantinli oyuncu için ilk teklifini de yaptı. PSG'ye bonservis olarak 13 milyon Euro artı 2 milyon Euro da bonuslar şeklinde bir teklif yapıldı.

Juventus'un ilk teklifi, daha yüksek beklentilere sahip PSG tarafından reddedildi. Fransız ekibi, Haziran 2024'te sözleşmesi bitecek Leandro Paredes için 25 milyon Euro talep ediyor.