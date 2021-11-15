İngiliz devi Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jesse Lingard'ın devre arasında bonservisiyle birlikte gönderilmesi planlanıyor. Ara transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen Lingard için Premier Lig'den üç ekip devreye girmiş durumda.

Lingard ile geçtiğimiz sezon formasını giydiği West Ham'ın yanı sıra Southampton ve Newcastle ilgileniyor. 28 yaşındaki oyuncunun devre arasında 15 milyon Euro bonservis ile takımdan ayrılabileceği belirtilmekte.

Bu sezon United formasıyla çıktığı 8 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen İngiliz oyuncu için İtalyan ekibi Milan'ın da devrede olduğu iddia edilmekte.