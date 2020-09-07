Carlo Ancelotti'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği Everton, sansasyonel bir transfere imza attı. Real Madrid forması giyen Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, İngiliz ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Everton'ın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan James Rodriguez, "Büyük bir tarihi olan ve beni çok iyi tanıyan bir teknik direktörün çalıştırdığı bir kulüpte yer alacağım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Everton’un Rodriguez için İspanyol ekibe yaklaşık 22 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Real Madrid’in yanı sıra ülkesinin Envigado, Arjantin’in Atletico Banfield, Portekiz’in Porto, Fransa’nın Monaco ve Almanya’nın Bayern Münih takımlarında forma giyen Rodriguez, 76 maçta terlettiği Kolombiya formasıyla 22 gol attı.