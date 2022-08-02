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Transfer haberi: İsmi Galatasaray'la anılan Oscar Mingueza, Celta Vigo'da

Son dakika transfer haberi... Barcelona, ismi Galatasaray'la da anılan 23 yaşındaki stoper Oscar Mingueza'nın Celta Vigo'ya transfer olduğunu açıkladı.

02 Ağustos 2022, Salı 20:21 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: İsmi Galatasaray'la anılan Oscar Mingueza, Celta Vigo'da

Galatasaray 'ın stoper transferinde listesinde olduğu iddia edilen Oscar Mingueza'nın yeni takımı belli oldu. Barcelona, 23 yaşındaki stoperin La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Celta Vigo, Barcelona'dan transfer ettiği Oscar Mingueza ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Katalan devi, İspanyol stoperi geri satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak Celta Vigo'ya gönderdi. Barça'nın Celta ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Mingueza'nın bir sonraki satışından da %50 pay hakkı bulunduğu ifade edildi.

Barcelona altyapısından yetişen Mingueza, 1 İspanya Süper Kupası kazandığı Katalan ekibinde çıktığı 66 maçta 2 gol, 5 asistle oynadı. Kariyerinde ilk kez başka bir takımda oynayacak olan genç stoper, sağ bekte de forma giyebiliyor.

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