Galatasaray 'ın stoper transferinde listesinde olduğu iddia edilen Oscar Mingueza'nın yeni takımı belli oldu. Barcelona, 23 yaşındaki stoperin La Liga ekiplerinden Celta Vigo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Celta Vigo, Barcelona'dan transfer ettiği Oscar Mingueza ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Katalan devi, İspanyol stoperi geri satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak Celta Vigo'ya gönderdi. Barça'nın Celta ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Mingueza'nın bir sonraki satışından da %50 pay hakkı bulunduğu ifade edildi.

Barcelona altyapısından yetişen Mingueza, 1 İspanya Süper Kupası kazandığı Katalan ekibinde çıktığı 66 maçta 2 gol, 5 asistle oynadı. Kariyerinde ilk kez başka bir takımda oynayacak olan genç stoper, sağ bekte de forma giyebiliyor.



