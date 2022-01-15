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Transfer haberi: Inter'in gözü Paulo Dybala'da

İtalya Serie A'da son yılların üstünlüğünü Juventus'tan alan Inter, şimdi de Juventus'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldızı Paulo Dybala'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

15 Ocak 2022, Cumartesi 13:55 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Inter'in gözü Paulo Dybala'da

İtalya Serie A'da son sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve bu sezon da zirvedeki yerini koruyan Inter, son yılların üstünlüğünü devraldığı Juventus'tan flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Inter'in Juventus'un yıldızı Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak istediği belirtiliyor. 

Paulo Dybala'nın Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ki Arjantinli oyuncunun bu yaz takımdan ayrılması yüksek ihtimal olarak aktarılmakta. La Gazzetta dello Sport'a göre devreye giren Inter, Dybala'ya sözleşme teklifini de sunmuş durumda. 

Teklif açıklandı!

Inter, Dybala'ya yıllık 7.5 milyon Euro'dan 5 senelik bir teklif sundu. Arjantinli oyuncu, daha yüksek bir teklif adına Juventus'un vereceği cevabı bekliyor. 

Inter, geçtiğimiz yaz bir başka ezeli rakibi Milan ile sözleşmesi sona eren millî oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nu da bonservissiz kadrosuna katmıştı.  

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