Fulham'ın 2018'de 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Nice'ten kadrosuna kattığı Jean Michael Seri, sona eren sözleşmesi ile takımdan ayrılıyor. 2019-20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması da giymiş olan Seri için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin devreye girdiği belirtiliyor.

Football Insider, Hull City'nin Jean Michael Seri transferiyle dikkat çeken bir hamle yapmayı planladığı aktarılmakta. Acun Ilıcalı'nın takımının Premier Lig hedefiyle bu yaz transfer döneminde etkin olabileceği ifade ediliyor. Bu doğrultuda bir kaynak tarafından Football Insider ile paylaşılan şekilde Acun Ilıcalı'nın Seri transferine sıcak baktığı belirtiliyor.

Jean Michael Seri, bu sezon Fulham formasıyla Championship'te 33 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik skor katkısı sağlarken takımının yeniden Premier Lig'e yükselmesinde büyük rol oynadı. Fakat Fulham, Seri'ye yeni bir sözleşme teklif etmeyecek ve Fildişi Sahili doğumlu tecrübeli oyuncu ile yolların ayrılacağı açıklandı.



