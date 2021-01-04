İki farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray formasını giyen ve Sarı Kırmızılılar'ın sevgilisi olan Henry Onyekuru yeniden Aslan'ın gündeminde... Monaco'da beklentilerin altında kalan Nijeryalı kanat oyuncusu için Fransız basınından flaş bir iddia geldi. RMC, bu sezon Fransız ekibiyle sadece 4 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla beraber ayrılma ihtimalinin yüksek olduğunu ve bu konuda eski takımı Galatasaray'ın ipleri elinde bulundurduğunu öne sürdü.

Cim Bom'un önce kiralama daha sonra da 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Monaco'yla anlaşmaya varmak istemesi de gelen haberler arasında.







