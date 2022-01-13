Ara transfer dönemi resmen açıldı. Birçok kulüp kadrosunu yaptığı takviyelerle güçlendirirken, bazı kulüpler halen transfer çalışmalarına devam ediyor. O takımlardan ikisi, Alanyaspor ve Hatayspor, Glasgow Rangers forması giyen merkez orta sahaya oyuncusu Scott Arfield'ı kadrosuna katmak için yarışıyor.

İki Akdeniz ekibi de 33 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcu, İskoç kulübüyle yaptığı sözleşmede opsiyonu olması nedeniyle devre arasında bedelsiz olarak istediği bir kulübe gitme hakkına sahip. İki kulüp de hem bedelsiz olması, hem tecrübeli olması hem de aradıkları isim olması nedeniyle Arfield'ı istiyor.

İskoçya'ya geri döndü

Futbol kariyerine İskoç takımı Falfirk'te başlayan Scott Arfield, A takıma çıktıktan 3 sene sonra İngiliz ekibi Huddersfield'e transfer oldu. Buradaki sözleşmesinin sona ermesinin ardından bir başka İngiliz ekibi Burnley'nin yolunu tuttu. 5 sezon burada forma giydikten sonra yeniden İskoçya'ya dönerek Glasgow Rangers'la 4 yıllık sözleşme imzaladı.

İskoç asıllı Kanadalı futbolcu ayrıca Kanada Milli Takımı ile 19 kez sahada yer aldı. Bu karşılaşmalarda Arfield 2 de gol kaydetti.

Bu sezon Glasgow formasıyla 24 maça çıkan Scott Arfield, 3 gol kaydetti.