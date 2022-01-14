Hatayspor, sezon başında Mehdi Boudjemaa'yı kadrosuna kattığı Fransa Ligue 2 ekibi Guingamp'dan başka bir ismin daha peşine düştü. Ouest-France'ın haberine göre Hatayspor, Guingamp'ın defansif orta sahası Tristan Muyumba'yı kadrosuna katmak istiyor.

Muyumba, takımıyla yaz aylarında sözleşme uzattı ve bu sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Fakat 24 yaşındaki oyuncunun, Süper Lig 'de oynama şansı adına Hatayspor'un teklifine sıcak bakabileceği belirtiliyor.

Transfer adına engel teşkil edebilecek nokta olarak ise Guingamp'ın kadrosunda kendisine duyulan ihtiyaç gösteriliyor. Muyumba, 2021-22 sezonunda şu ana kadar 17 kez Guingamp forması giyerken takımın öncelikli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.