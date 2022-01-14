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Transfer haberi: Hatayspor, Tristan Muyumba'nın peşinde

Sezon başında Guingamp'dan Mehdi Boudjemaa'yı kadrosuna katan Hatayspor'un bu kez Fransız ekibinin bir başka orta saha oyuncusu Tristan Muyumba'nın peşinde olduğu belirtildi.

14 Ocak 2022, Cuma 13:43 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Hatayspor, Tristan Muyumba'nın peşinde

Hatayspor, sezon başında Mehdi Boudjemaa'yı kadrosuna kattığı Fransa Ligue 2 ekibi Guingamp'dan başka bir ismin daha peşine düştü. Ouest-France'ın haberine göre Hatayspor, Guingamp'ın defansif orta sahası Tristan Muyumba'yı kadrosuna katmak istiyor. 

Muyumba, takımıyla yaz aylarında sözleşme uzattı ve bu sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Fakat 24 yaşındaki oyuncunun, Süper Lig 'de oynama şansı adına Hatayspor'un teklifine sıcak bakabileceği belirtiliyor. 

Transfer adına engel teşkil edebilecek nokta olarak ise Guingamp'ın kadrosunda kendisine duyulan ihtiyaç gösteriliyor. Muyumba, 2021-22 sezonunda şu ana kadar 17 kez Guingamp forması giyerken takımın öncelikli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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