Transfer haberi: Haris Seferovic için Mallorca devrede

Geçtiğimiz sezon Lazio'dan Vedat Muriç'i satın alma opsiyonuyla kiralayan Mallorca, bu kez benzer bir anlaşmayı Haris Seferovic için yapmayı planlıyor. İspanyol ekibi, transfer döneminde adı Beşiktaş ve Galatasaray ile de anılan Seferovic'i kadrosuna katmak istiyor.

O JOGO'nun haberine göre Mallorca, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması talep ederken Benfica'nın 8-10 milyon Euro düzeyindeki bonservis talebini düşürmek istiyor.

Portekiz basını yıldız oyuncu için Beşiktaş ve Galatasaray'ın da daha önce teklifler yaptığını aktarırken İsviçreli oyuncunun Mallorca'ya gitmeye de sıcak baktığı ifade ediliyor.