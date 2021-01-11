Göztepe, Belçika ekibi Anderlecht'in Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

1993 doğumlu orta saha oyuncusu Peter Zulj sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır.

9 Haziran 1993'te Avusturya'nın Wels şehrinde dünyaya gelen Zulj, Rapid Wien forması ile profesyonel olduktan sonra ülkesinin Grödig, Hartberg, Wolfsberger, Admira Wacker, Ried ve Sturm Graz takımlarında forma giyerken 2018/19 sezonunda ise Belçika'nın Anderlecht takımına transfer oldu.

Avusturya milli takımında da görev yapan oyuncunun kariyerinde A Milli Takım ile 11 maç tecrübesi bulunuyor.

Peter Zulj'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.



