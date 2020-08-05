Fenerbahçe ve Gökhan Gönül tramsfer haberi... Sarı-Lacivertli formayı 2007-16 sezonları arasında giydikten sonra Beşiktaş’a transfer olan Gökhan Gönül, Kara Kartal’daki 4 yıllık kariyeri sonrasında Fenerbahçe’ye geri dönmek için gün sayıyor... Siyah-Beyazlılar’la kontratı sona eren tecrübeli futbolcunun, ilk etapta kariyerine mevcut takımda devam etmek için talepte bulunmasına rağmen beklediği karşılığı alamaması sonrasında Kanarya’nın ilgisine olumlu yanıt verdiği ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezonda Kara Kartal’da 32 karşılaşmaya çıkıp 4 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan Gökhan’ın, ara transfer döneminden itibaren Beşiktaş Yönetimi’yle yeni sözleşme imzalamak için talepte bulunduğu ancak yapılan temaslardan istediğini alamadığı öğrenildi. Bu durum sonrasında Fenerbahçe cephesinden gelen öneriyi değerlendirmeye alan yıldız ismin, Emre Belözoğlu’nun yoğun ilgisi sonrasında Kanarya’ya olumlu yanıt verdiği bildirildi.

Para için ayrılmadı; Yıldırım’ın kararı

Fenerbahçe’den 2016 yılında daha fazla maaş istediği için ayrıldığı lanse edilse de aslında o dönemki kulüp başkanı Aziz Yıldırım’ın kararı nedeniyle Sarı- Lacivertliler’den kopan Gökhan için menaceri Ahmet Bulut da konuşmuştu. Yıldız ismin menaceri Ahmet Bulut, geçtiğimiz Mayıs ayında FANATİK’e verdiği röportajda, “Gökhan Gönül’ün Fenerbahçe’den ayrıldığı dönemde o zamanki yönetim, kendisiyle kontrat yenilemek istemedi. O dönemki yönetimin tasarrufu böyleydi. Gökhan da ayrıldı ve yoluna gitti” ifadelerini kullanmıştı.

Tatilden sonra imza...

Beşiktaş Yönetimi’nin hem kadrodaki gençleştirme hem de maaş yükünün azaltılması projesi kapsamında Gökhan Gönül’le yola devam etmek konusunda çok ısrarcı olmamasının ardından Fenerbahçe’ye, ‘Evet’ diyen Gökhan’ın, ailesiyle tatilinini tamamlamasının ardından İstanbul’a gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Kara Kartal’da 4 sezonda 142 maça çıkıp 9 gol ve 10 asistlik performans sergileyen Gönül; Fenerbahçe formasıyla da 9 yılda 339 oyunda görev yapıp rakip fileleri 12 kez sarsmıştı.

Gökmen Özcan