Giresunspor, transferde de hareketli günler geçiriyor. Riad Bajic, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Vefa Temel, Borja Sainz, Alper Uludağ, Mert Kurt, Varol Taşar ve Murat Cem Akpınar gibi isimleri kadrosuna katan Çotanaklar, iki oyuncu üzerine de yoğunlaştı. Yeşil-Beyazlılar, iki oyuncuyu daha kadrosuna katarak transferi bitirmeyi hedefliyor.

Karadeniz ekibi, Kolombiya takımı Once Caldas forması giyen Robert Mejia ile ilgileniyor. Giresun, 21 yaşındaki ön liberoyu transfer etmek için çalışmalara başladı. Bir diğer isim de daha önce Konyaspor 'da forma giyen ve şu anda Antalyaspor'da yer alan Deni Milosevic... Çotanaklar, 27 yaşındaki forvet arkasını da kadrosuna katarak transferi noktalamayı hedefliyor.