Transfer haberi: Gaziantep, Ahmed El Messaoudi için anlaşma sağladı

Gaziantep FK, transferde orta sahaya önemli bir takviye gerçekleştirmek üzere. Gaziantep FK, Groningen forması giyen Ahmed El Messaoudi'nin transferi adına anlaşmayı tamamlamak üzere.

Ahmed El Messaoudi'nin Groningen ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek ve Faslı orta saha, takımdan ayrılmak istediğini belirtti. Groningen'in de gitmesine yeşil ışık yaktığı El Messaoudi için devreye giren Gaziantep FK da hem oyuncu hem de kulübü ile anlaşarak transferi bitirme noktasına getirdi.





Voetbal International'a göre El Messaoudi, takımdan ayrılıp Türkiye'ye gitmek isterken Gaziantep FK ile Groningen arasındaki anlaşma da ana hatlar üzerinde sağlandı.

Geçtiğimiz sezon Groningen forması altında çıktığı 29 maçta 8 gol atan El Messaoudi, bu sezon ise Eredivisie'de şu ana kadar 3 maça çıkarken 1 gol atmayı başardı.



