Transfer haberi | Galatasaraylı Younes Belhanda, Nice yolunda

Galatasaray'da son dakika Younes Belhanda gelişmesi. 3 milyon 300 bin Euro'luk maaşı, istikrasız performansı, agresif davranışlarıyla gündemden düşmeyen Belhanda, son haftalarda sergilediği performans ve attığı gollerle dikkat çekmişti. Faslı futbolcu hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

A Spor'un haberine göre; Ligue 1 ekibi Nice, Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmesi kalan Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor. 30 yaşındaki futbolcunun eski takımı Nice'e gitmeye sıcak baktığı ve son kararın Fatih Terim tarafından verileceği kaydedildi.

Sezona flaş bir giriş yapan Faslı futbolcu iki hafta öncesine kadar istenmeyen futbolcuydu. Gaziantep ve Başakşehir maçlarında futboluyla yıldızlaşan ve son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde Hajduk Split’e karşı maça sonradan girip perdeyi açan yıldız futbolcunun Sarı Kırmızılı ekipte kalması halinde maaşında indirime giderek yeni sözleşmeye imza atacağı belirtiliyor.