Transferde ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Parma'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernani için Süper Lig'den Trabzonspor 'un da devreye girdiği belirtildi. Fakat Hernani'nin İtalya'da kalmak istediği aktarılmakta.

Favori Genoa

Primo Canale'nin haberine göre Serie A ekiplerinden Genoa, Hernani'nin transferini bitirmek üzere. 1 yıl kiralık 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hernani'nin Genoa'ya transfer olabileceği belirtiliyor.





Primo Canale'ye göre oyuncuyla Galatasaray, Trabzonspor ve ülkesi ekiplerinden Gremio da ilgileniyor. Hernani, geride kalan iki sezonda Parma'da Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho ile birlikte forma giymişti. Fakat Brezilyalı oyuncunun ilk tercihinin İtalya'da kalmak olduğu ifade edilmekte.

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2019-20 sezonunda kiralık olarak oynadığı Parma'ya geçtiğimiz yaz transfer döneminde 6.47 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'ten transfer olan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha; geçtiğimiz sezon takımıyla 33 Serie A maçına çıkarken 7 gol, 3 asistle dikkat çekmişti.