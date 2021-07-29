Transfer haberi: Galatasaray'ın ilgilendiği Hernani için Trabzonspor da devrede!
Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Parma'nın Brezilyalı yıldızı için Türkiye'den Trabzonspor'un da devreye girdiği fakat oyuncunun tercihinin İtalya'da kalmaktan yana olduğu ve bu doğrultuda da kendisiyle ilgilenen Genoa'nın transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.
Transferde ismi uzun süredir Galatasaray ile anılan Parma'nın Brezilyalı orta saha oyuncusu Hernani için Süper Lig'den Trabzonspor 'un da devreye girdiği belirtildi. Fakat Hernani'nin İtalya'da kalmak istediği aktarılmakta.
Favori Genoa
Primo Canale'nin haberine göre Serie A ekiplerinden Genoa, Hernani'nin transferini bitirmek üzere. 1 yıl kiralık 5.5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla Hernani'nin Genoa'ya transfer olabileceği belirtiliyor.
İlgili Haberler
Primo Canale'ye göre oyuncuyla Galatasaray, Trabzonspor ve ülkesi ekiplerinden Gremio da ilgileniyor. Hernani, geride kalan iki sezonda Parma'da Trabzonspor'un yeni transferi Gervinho ile birlikte forma giymişti. Fakat Brezilyalı oyuncunun ilk tercihinin İtalya'da kalmak olduğu ifade edilmekte.
2019-20 sezonunda kiralık olarak oynadığı Parma'ya geçtiğimiz yaz transfer döneminde 6.47 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Zenit'ten transfer olan 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha; geçtiğimiz sezon takımıyla 33 Serie A maçına çıkarken 7 gol, 3 asistle dikkat çekmişti.