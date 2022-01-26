Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'a, Galatasaray 'dan orta saha geldi. Ümraniyespor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı fakat Domenec Torrent'in izin vermemesi nedeniyle transferini askıya aldığı Atalay Babacan konusunda mutlu sona ulaştı.

Torrent'ten izin çıktı

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent, Atalay Babacan'ın sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralanmasına izin verdi. Atalay bugün Ümraniyespor'un kadrosuna dahil olacak.

Geçen sezon Adanaspor'a kiralandı

Geçtiğimiz sezonu Adanaspor'da kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki merkez orta saha turuncu-beyazlılarda 20'si ilk 11, 29 maçta oynadı ve 3 gol, 2 asist yaptı.

Gökay Güney'e izin yok!

Atalay Babacan dışında Gökay Güney de Ümraniyespor'un transfer listesinde yer alan isimlerden birisiydi fakat İspanyol hoca henüz Gökay'ın ayrılığına izin vermedi.

Kaynak: Ajansspor







