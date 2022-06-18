Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Trabzonspor için sürpriz bir isim gündeme geldi. Defansif orta saha transferini öncelik haline getiren Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan Dmitri Barinov'u istediği belirtilirken Trabzonspor'un da devrede olduğu aktarıldı.

Mutko adlı Telegram hesabının ortaya attığı iddia Rus basınında geniş yer bulurken Galatasaray ve Trabzonspor'un ilgisine rağmen henüz teklif aşamasında bir durum olmadığı ifade edildi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Lokomotiv Moskova ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesinin devam ediyor olması nedeniyle Rus ekibinin ciddi bir bonservis talep edebileceği aktarıldı.

Bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla toplam 30 maçta görev yapan Barinov, şu ana kadar Rusya Millî Takımının formasını da 13 kez giydi.