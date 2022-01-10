Parma'nın Rumen yıldızı Dennis Man'ın ismi son dönemde Galatasaray ve Trabzonspor ile anılıyordu. Fakat Parma ile istenen anlaşmanın sağlanamaması nedeniyle Man transferinin gerçekleşemeyeceği aktarılıyor.

Romanya'dan Orange ve İtalya'dan Parma Today'in haberine göre Galatasaray ve Trabzonspor, Dennis Man'ın kiralanması adına ilk etapta bir anlaşma sağlamışlardı. Fakat Partma'nın zorunlu satın alma maddesi koyması üzerine bu anlaşmada geri adım atıldı. İki Süper Lig ekibinin de bu maddeye olumlu yaklaşmadıkları aktarıldı. Çünkü Parma, 13 milyon Euro'ya transfer ettiği Dennis Man'ın satışından bir kâr elde etmeyi planlıyor.

Sampdoria'ya gidebilir

Dennis Man konusunda Sampdoria ihtimali öne çıkıyor. Roberto D'Aversa'nın ekibi, Rumen oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Man'ın menajeri Victor Becali de ProSport'a yaptığı açıklamada şu an en uygun seçeneğin kiralık olarak Sampdoria'ya gidişi olabileceğini belirtti.