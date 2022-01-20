Bu sezon Jose Mourinho yönetimindeki Roma'da hiç süre alamayan Davide Santon, takımdan ayrılamaya hazırlanıyor. Tecrübeli oyuncunun ismi Türkiye'den Galatasaray ve Fatih Karagümrük ile anılırken İtalya'dan da yeni bir talibi çıktı.

Calciomercato'nun haberine göre İtalya Serie A'da son sırada bulunan Salernitana, Davide Santon için teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Sözleşmesinin feshi bekleniyor

Salernitana, Davide Santon için sezon sonunda bitecek sözleşmesinin Roma tarafından feshini bekliyor. Fesih işleminin gerçekleşmesi durumunda özellikle Fatih Karagümrük'ün yeniden devreye gireceği aktarılmakta.

Davide Santon için Salernitana dışındaki seçeneğin Türkiye olduğu ifade ediliyor.