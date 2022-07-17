Marsilya'da geçirdiği kiralık dönem sonrası Schalke 04'e dönen Amine Harit'in bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor. Yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen Harit için Türkiye'den Galatasaray ve Trabzonspor 'un devrede olduğu aktarılıyor.

Porto'nun Sergio Conceicao avantajı

Amine Harit için potansiyel duraklardan biri olarak Portekiz gösteriliyor. Faslı oyuncunun 2016-17'de Nantes'ta çalışma fırsatı yakaladığı Sergio Conceicao yönetimindeki Porto'ya transfer olabileceği ifade ediliyor.

Türkiye'den iki talip

Der Westen'in haberine göre 10 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, Amine Harit için devredeyken oyuncuyu isteyen takımlar arasında Trabzonspor'un da olduğu belirtiliyor.