Galatasaray 'da başta yönetim olmak üzere birçok alandaki belirsizlikler sürüyor. Fakat Sarı-Kırmızılılar özellikle beklentilerin altında kalan sezonda en çok sıkıntı yaşanan bölge için çalışmalarını sürdürürken Bordeaux'dan Jean Onana'nın ismi gündeme geldi.





Africa Foot United, Galatasaray'ın Jean Onana ile ilgilendiğini belirtti. Bordeaux'nun yeni sezonda yüksek ihtimalle Ligue 2'de oynayacak olması nedeniyle Jean Onana'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

Transferde güçlü rakip

Galatasaray'ın Onana için 4 milyon euro düzeyinde bir bonservis ödemeye hazır olduğu belirtilse de Milan'ın da 22 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yaz 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lille'den Bordeaux'ya transfer olan Jean Onana, bu sezon takımıyla çıktığı 23 Ligue 1 maçında 3 gol, 2 asistlik de skor katkısı sağladı.