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Transfer haberi: Frenkie de Jong için Manchester United iddiası

Barcelona'daki performansı beklenilen düzeye çıkamayan Frenkie de Jong'un eski hocası Erik ten Hag'ın göreve geldiği Manchester United'a transfer olacağı iddia edildi.

12 Mayıs 2022, Perşembe 10:37 Son Güncelleme:
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Transfer haberi: Frenkie de Jong için Manchester United iddiası

Yaz transfer döneminde etkin olabilmek adına kaynak yaratmak isteyen Barcelona'nın takımda beklentileri tam olarak karşılayamayan Frenkie de Jong'u gönderebileceği belirtiliyordu. Hollandalı yıldız için Manchester City iddiaları gündeme gelmişken Manchester United ihtimali daha kuvvetli şekilde ortaya atıldı. 

İspanyol gazeteci Gerard Moreno, Frenkie de Jong'un yaz aylarında %95 Manchester United'a transfer olacağını belirtti. Bu transferin 70-80 milyon euro düzeyinde bir bonservis bedeli ile gerçekleşeceği iddia edildi. 

İddia edilen transfer gerçekleşirse Frenki de Jong da Ajax'tan eski hocası Erik ten Hag ile bir kez daha çalışma fırsatı yakalayacak. 

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