Hoffenheim ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ismi ciddi şekilde Trabzonspor ve Galatasaray 'la anılan, hatta bir dönem Sarı Kırmızılı ekibe imza atmak üzere olan Florian Grillitsch'in yeni takımı belli oldu. Hollanda devi Ajax, Grillitsch'i kadrosuna kattığını ve 27 yaşındaki Avusturyalı orta saha ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Temmuz 2017'de geldiği Hoffenheim'da 5 yıl geçiren Avusturyalı orta saha, Alman ekibinde çıktığı 151 maçta 8 gol, 11 asistle oynadı.

Geçtiğimiz sezon Bundesliga’da Hoffenheim formasıyla 18 karşılaşmaya çıkan başarılı oyuncu, orta sahada 6-8 numara olarak görev yapabiliyor. Pek çok maçta stoperde de oynayan Grillitsch’in tahmini piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray ve Trabzonspor’un da gündemine gelen Florian Grillitsch, Ajax'la 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Bonservisi elinde yıldız oyuncunun sürekli değişen talepleri, kendisine talip olan Trabzonspor, Galatasaray, Fiorentina ve Brighton’ın aradan çekilmesine neden olmuştu. Grillitsch, 2017-18 sezonu öncesi Werder Bremen ile biten sözleşmesinin ardından Hoffenheim'a transfer oldu. 19 Eylül 2018'de ilk Şampiyonlar Ligi deneyiminde Shakhtar ile 2-2 berabere kalan takımının bir golünü atan isimdi. Hoffenheim ile geçirdiği süreçte toplam 151 maça çıkarken 8 de gol attı.

Milli Takım kariyeri

Grillitsch, Avusturya U17 Millî Takımı için ilk maçına 30 Ağustos 2011'de çıkmıştı. Slovenya karşısında 3-0'lık bir galibiyet almışlardı. Temmuz 2014'te Macaristan'da düzenlenen U19 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer aldı. Turnuvada 3 maçta 2 gol atmıştı ama şampiyon Almanya'ya yarı finalde elendiler.

12 Ekim 2014'te U21 takımıyla ilk maçına Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında çıktı. Hazırlık maçında takımının skoru 3-0'a getiren golünü attı. 2015'in yaz aylarında Yeni Zelanda'da düzenlenen U20 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı ve takımıyla birlikte son 16'ya kalmayı başardı.

Mart 2017'de ilk kez A millî takım kadrosuna çağrıldı. O ay içinde Finlandiya'ya karşı yedek başladığı maçta ilk kez millî takım formasını giyme şansını yakaladı. 27 Mart 2018'de Lüksemburg'u 4-0 mağlup ettikleri maçta Avusturya A Millî Takımı forması altında ilk golünü kaydetti.

EURO 2020'de de son 16'ya ulaşan Avusturya ile 3 maçta forma giydi. Alt yaş gruplarında da ülkesini temsil eden Florian Grillitsch, A millî takım ile toplam 33 maça çıkarken 1 de gol attı.